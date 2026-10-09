Relevamiento vecinal: el 70% de los marplatenses sufre la inseguridad
Los motochorros y las entraderas encabezan la lista de delitos más frecuentes.
Un conjunto de 49 Asociaciones de Fomento de General Pueyrredón presentó los avances de un relevamiento continuo sobre la percepción de la seguridad en el distrito. De acuerdo a los últimos datos, aunque los indicadores siguen siendo alarmantes, se observa una moderada tendencia de recuperación.
En la primera etapa del estudio, realizada de forma previa a la exposición de las entidades en la Banca 25 del Concejo Deliberante, un 98% de los encuestados evaluó la situación de la seguridad entre "mala" y "muy mala" (con un 84,3% que la calificó como "muy mala").
En el relevamiento actual, esa disconformidad mostró un descenso cercano al 30%, ubicándose en torno al 70% (con un 37,6% de "muy mala" y un 34,5% de "mala"). Paralelamente, se registró un leve repunte en las opciones "regular" (24,2%) y la aparición incipiente de respuestas "buenas".
"Hay avances, pero resta mucho por hacer"
Heraldo García, referente de la Sociedad de Fomento del barrio Constitución, analizó el escenario y remarcó la necesidad de avanzar en medidas estructurales: “La segunda encuesta está finalizando y muestra un descenso en la percepción negativa, cercana al 70%. Resta mucho por hacer e igualmente son valores altísimos, pero se ven algunos avances”, señaló en diálogo con El Marplatense
Asimismo, García hizo un llamado a las autoridades del Ejecutivo local para destrabar el expediente que busca formalizar un plan conjunto: "Desde las Asociaciones de Fomento insistimos en la necesidad de completar un Plan de Seguridad Integral y duradero, a través del trabajo conjunto de todos los sectores. Aún no se ha expedido la Secretaría Legal y Técnica para dar vía libre al proyecto aprobado por la Comisión de Seguridad del HCD, esperamos que lo haga lo más pronto posible."
Los delitos que más preocupan a los vecinos
Dentro del estudio de campo se consultó sobre las modalidades delictivas de mayor prevalencia en los barrios. El podio delictivo quedó integrado por:
Motochorros: señalados por el 81% de los encuestados (536 respuestas).
Entradas: con un 60,9% de menciones (403 respuestas).
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Robos de autos: 56,9% (377 respuestas).
Arrebatos: 43,5% (288 respuestas).
Apoyo masivo a un Plan Integral y consulta abierta
El diagnóstico participativo también reflejó un aval contundente hacia las demandas vecinales: el 99,8% de los encuestados respaldó la solicitud para conformar una mesa de trabajo conjunta entre la Municipalidad, la Provincia, la Nación y la Justicia.
Para continuar nutriendo la propuesta con aportes comunitarios, la red de fomento mantiene abierta una Consulta Vecinal digital, donde los ciudadanos pueden proponer iniciativas y sumar sugerencias a través del sitio web oficial del relevamiento “Encuestas Barrios Mar del Plata”