Un conjunto de 49 Asociaciones de Fomento de General Pueyrredón presentó los avances de un relevamiento continuo sobre la percepción de la seguridad en el distrito. De acuerdo a los últimos datos, aunque los indicadores siguen siendo alarmantes, se observa una moderada tendencia de recuperación.

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En la primera etapa del estudio, realizada de forma previa a la exposición de las entidades en la Banca 25 del Concejo Deliberante, un 98% de los encuestados evaluó la situación de la seguridad entre "mala" y "muy mala" (con un 84,3% que la calificó como "muy mala").

En el relevamiento actual, esa disconformidad mostró un descenso cercano al 30%, ubicándose en torno al 70% (con un 37,6% de "muy mala" y un 34,5% de "mala"). Paralelamente, se registró un leve repunte en las opciones "regular" (24,2%) y la aparición incipiente de respuestas "buenas".

"Hay avances, pero resta mucho por hacer"

Heraldo García, referente de la Sociedad de Fomento del barrio Constitución, analizó el escenario y remarcó la necesidad de avanzar en medidas estructurales: “La segunda encuesta está finalizando y muestra un descenso en la percepción negativa, cercana al 70%. Resta mucho por hacer e igualmente son valores altísimos, pero se ven algunos avances”, señaló en diálogo con El Marplatense

Asimismo, García hizo un llamado a las autoridades del Ejecutivo local para destrabar el expediente que busca formalizar un plan conjunto: "Desde las Asociaciones de Fomento insistimos en la necesidad de completar un Plan de Seguridad Integral y duradero, a través del trabajo conjunto de todos los sectores. Aún no se ha expedido la Secretaría Legal y Técnica para dar vía libre al proyecto aprobado por la Comisión de Seguridad del HCD, esperamos que lo haga lo más pronto posible."

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Los delitos que más preocupan a los vecinos

Dentro del estudio de campo se consultó sobre las modalidades delictivas de mayor prevalencia en los barrios. El podio delictivo quedó integrado por:

Motochorros: señalados por el 81% de los encuestados (536 respuestas). Entradas: con un 60,9% de menciones (403 respuestas). Ads Robos de autos: 56,9% (377 respuestas). Arrebatos: 43,5% (288 respuestas).

Apoyo masivo a un Plan Integral y consulta abierta

El diagnóstico participativo también reflejó un aval contundente hacia las demandas vecinales: el 99,8% de los encuestados respaldó la solicitud para conformar una mesa de trabajo conjunta entre la Municipalidad, la Provincia, la Nación y la Justicia.

Para continuar nutriendo la propuesta con aportes comunitarios, la red de fomento mantiene abierta una Consulta Vecinal digital, donde los ciudadanos pueden proponer iniciativas y sumar sugerencias a través del sitio web oficial del relevamiento “Encuestas Barrios Mar del Plata”