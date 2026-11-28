El malestar cotidiano que atraviesa a los vecinos de Parque Camet no se agota en el fastidio por lo que falta, sino que se vuelve más profundo cuando las dificultades se acumulan sin respuestas, según describió la presidente de la Sociedad de Fomento del barrio, Miriam Trucco. Al describir el clima que se vive, sostiene que “la gente no solo está enojada, sino también un poco desilusionada, porque contamos tantas falencias que a veces cuesta”.

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Aun así, remarcó en diálogo con El Marplatense que reunirse con otros ayuda a aliviar el peso de los problemas compartidos. Y explicó que “cuando te encontrás con pares que tienen tu misma problemática, hacés una catarsis”. Comentó que, en su caso, lleva 36 años viviendo en el lugar, que le encanta y que, aunque a veces le enoja la falta de atención, su postura es mantenerse firme: “Si algo somos, es insistentes”.

Según Trucco, esa desilusión se palpa en lo más básico de moverse por el barrio, especialmente para quienes caminan, llevan un carrito o acompañan a chicos entre el barro y la falta de infraestructura. Señaló que “es muy difícil para el vecino de a pie circular y hacer los mandados” y advirtió que “no tenemos veredas en la gran mayoría del barrio”, lo que obliga a caminar por la calle sin iluminación suficiente: “Es muy peligroso cuando pasan autos que se guían solamente con la luz de ellos”.

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Para la dirigente vecinal, los reclamos funcionan como un entramado donde cada carencia potencia la otra: “Es una cadena de problemas: si no hay luz, tampoco hay seguridad; si no están bien las calles, todo se complica”. Entre los pedidos más recurrentes, destacó la acumulación de residuos a partir de la poda, “así es como se forman los basurales”, la inseguridad, las calles “detonadas” por las lluvias y los pozos que dificultan el paso de los colectivos, y la necesidad de mejorar el alumbrado, más allá de haber conseguido luz led en las arterias principales.

Frente a esas urgencias, explicó que la sociedad de fomento busca funcionar como un espacio de contención y organización colectiva, organizando cada 15 días un “mate de debate” para abordar los problemas comunes. Subrayó que “esto no es algo que pertenece a la municipalidad, sino que es la casa del barrio” y que su tarea es acompañar sobre todo a quienes tienen mayores barreras, como “mucha gente grande que no tiene acceso por ahí a internet para hacer un reclamo”. Cuando se elevan los planteos, aclaró, se busca hacerlo de manera conjunta: “Cuando uno habla y presenta los reclamos, está hablando de una comunidad, está hablando de un barrio, no de una sola persona”.

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En ese mismo sentido, resaltó la puesta en marcha de la oficina de género vinculada a la Comisaría 15, que funciona de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 y atiende entre una y dos denuncias diarias que luego se trabajan en conjunto. Explicó que ese espacio busca facilitar el acceso en un entorno donde “la dificultad de entrar a un parque de noche, tarde, en horario complicado marca a la diferencia realmente importante”.

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Pese a las falencias, Trucco insistió en el valor natural de Parque Camet y en el vínculo cotidiano con el entorno. Contó que disfruta de “poder salir a la puerta, estar rodeados de árboles” y de “levantarme con el sonido de los pájaros”, mencionando que incluso tiene “pájaros carpinteros” en su casa a raíz del avance de la urbanización sobre la reserva. “Es hermoso, más allá de que uno trabaje en el centro: vuelvo acá y es mi lugar”, resumió.

De cara a los próximos cinco o diez años, su expectativa pasa por lograr mejoras concretas en la infraestructura y mayor presencia en una zona que crece: “La periferia está creciendo, cada vez hay más gente, y quiero un barrio mejorado”. Resumió su pedido en términos sencillos y cotidianos: “No pido otra cosa: simplemente que pueda caminar por la calle, que pueda tener una vereda, que mi nieto pueda salir a andar en monopatín en la puerta de su casa o en la vereda. Cosas mínimas, lo que tiene el resto de la ciudad”.