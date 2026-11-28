Presentarán un documental en homenaje a Anita Peralta: “Anita, una luz que no se apaga”
La producción audiovisual reconstruye la historia de la joven apasionada por el vóley que sufrió un grave accidente en la Ruta 88. La presentación será el 1 de diciembre, con entrada libre y gratuita.
La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) y Atilia Producciones presentarán el documental “Anita, una luz que no se apaga”, una realización audiovisual que busca mantener viva la memoria de Anita Peralta y compartir su historia con toda la comunidad.
La producción reconstruye la vida de la joven, su pasión por el vóley y los sueños y proyectos que se vieron truncados tras sufrir un grave siniestro vial en la Ruta 88.
A través de testimonios y recuerdos, el documental propone un recorrido por su historia personal y deportiva, al tiempo que invita a reflexionar sobre el impacto de lo sucedido.
La presentación tendrá lugar el martes 1 de diciembre, a las 18, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ubicada en 25 de Mayo 2855.
El encuentro estará abierto a toda la comunidad, con entrada libre y gratuita, y será una oportunidad para recordar a Anita y homenajear su memoria a través de una producción que busca trascender su historia individual.