La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) y Atilia Producciones presentarán el documental “Anita, una luz que no se apaga”, una realización audiovisual que busca mantener viva la memoria de Anita Peralta y compartir su historia con toda la comunidad.

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La producción reconstruye la vida de la joven, su pasión por el vóley y los sueños y proyectos que se vieron truncados tras sufrir un grave siniestro vial en la Ruta 88.

A través de testimonios y recuerdos, el documental propone un recorrido por su historia personal y deportiva, al tiempo que invita a reflexionar sobre el impacto de lo sucedido.

La presentación tendrá lugar el martes 1 de diciembre, a las 18, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ubicada en 25 de Mayo 2855.

El encuentro estará abierto a toda la comunidad, con entrada libre y gratuita, y será una oportunidad para recordar a Anita y homenajear su memoria a través de una producción que busca trascender su historia individual.