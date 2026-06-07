Se presentó ante la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires un proyecto de declaración para respaldar la restauración integral del Parador Ariston en Mar del Plata y solicitar a la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos que resuelva favorablemente la iniciativa.

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El proyecto expresa que “vería con agrado” el avance de la propuesta de puesta en valor del edificio, declarado Monumento Histórico Nacional mediante la Ley N°27.538, en reconocimiento a su relevancia arquitectónica, cultural e histórica para la provincia y el país.

El Parador Ariston es considerado una de las obras más significativas de la arquitectura moderna en la Argentina. Fue diseñado por Marcel Breuer junto a Eduardo Catalano y Francisco Coire, e inaugurado en 1948 frente al litoral marítimo marplatense, donde rápidamente se consolidó como un ícono de innovación arquitectónica.

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Su estructura, con planta en forma de trébol, representa un ejemplo paradigmático del movimiento moderno, tanto por su audacia estructural como por la incorporación de criterios innovadores para la época. Además, el edificio está vinculado al proceso de expansión urbana y desarrollo turístico de Mar del Plata durante el Siglo XX.

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Los fundamentos del proyecto destacan que el valor del Parador Ariston trasciende lo edilicio, ya que constituye un bien cultural integrado a la memoria colectiva y a la identidad arquitectónica de la ciudad.

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No obstante, advierten que el inmueble atravesó durante décadas un proceso de deterioro y abandono que puso en riesgo su integridad estructural y su permanencia como patrimonio de relevancia internacional. En ese contexto, distintas organizaciones, especialistas e instituciones impulsaron iniciativas para evitar su pérdida definitiva.

La reciente presentación de un proyecto integral de restauración es considerada una oportunidad clave para recuperar este patrimonio, al tiempo que permitiría fortalecer políticas públicas vinculadas a la preservación histórica, la promoción turística y el desarrollo cultural.

“El Parador Ariston constituye una de las obras más significativas de la arquitectura moderna en la República Argentina y una pieza de notable relevancia patrimonial a nivel internacional”, señala el texto.

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Asimismo, se remarca que la preservación del patrimonio histórico y arquitectónico es una responsabilidad colectiva y una herramienta fundamental para resguardar la memoria y transmitir a futuras generaciones bienes de valor excepcional.

Por último, los diputados marplatenses Alejandro Rabinovich y Diego Garciarena, autores del proyecto, solicitaron el acompañamiento de los legisladores para avanzar en la iniciativa.