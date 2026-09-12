El bloque de concejales de Unión por la Patria presentó un proyecto de comunicación para solicitarle al Ejecutivo municipal información actualizada sobre la situación de la sífilis en Mar del Plata y el Partido de General Pueyrredon, ante la preocupación por el crecimiento de esta infección de transmisión sexual registrado a nivel nacional y regional.

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La iniciativa pide conocer cuántos casos fueron detectados en el sistema municipal de salud durante 2024, 2025 y 2026, así como la cantidad de personas testeadas durante esos años. También solicita precisar qué Centros de Atención Primaria de la Salud realizan actualmente pruebas de detección y si existen faltantes de medicamentos para garantizar los tratamientos.

Además, desde el bloque opositor reclamaron que el Municipio vuelva a impulsar campañas de concientización sobre infecciones de transmisión sexual, con información sobre prevención, testeos y tratamientos disponibles.

Entre los fundamentos del proyecto se citan datos nacionales que indican que durante 2025 se notificaron 46.799 casos de sífilis en Argentina, con una tasa de incidencia de 117,2 casos cada 100.000 habitantes. Según la información incluida en la iniciativa, el 76% de los casos corresponde a personas de entre 15 y 39 años, mientras que la mayor tasa se registra entre los 20 y los 24 años.

En relación con la situación local, los concejales mencionaron el Análisis de Situación de Salud elaborado por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, con información disponible hasta 2023, que advirtió sobre un aumento de enfermedades transmisibles, entre ellas la sífilis.

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El proyecto también señala que, de acuerdo con la información incorporada como referencia, en el Hospital Interzonal General de Agudos se habría registrado un aumento interanual del 42% en las detecciones de sífilis primaria. A partir de esos antecedentes, la bancada considera necesario contar con datos oficiales más recientes para determinar la evolución de los casos en General Pueyrredon.

Desde Unión por la Patria remarcaron además el papel de los centros de salud municipales en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual y plantearon que disponer de información actualizada permitirá evaluar las políticas vigentes y reforzar las estrategias de prevención y atención.

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