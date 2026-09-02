A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Acción Marplatense le pidió explicaciones al Ejecutivo local sobre la situación actual del Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas del Partido de General Pueyrredon.

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En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde la oposición manifestaron su preocupación por “la situación que atraviesa el Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas del Partido de General Pueyrredon, particularmente las dificultades vinculadas a la disponibilidad de personal bibliotecario, las condiciones edilicias de distintas sedes y el cierre o riesgo de cierre de bibliotecas barriales”.

En ese contexto, se recalcó que “las bibliotecas públicas constituyen servicios culturales, educativos y comunitarios esenciales, garantizando el acceso gratuito a libros, información, actividades culturales y espacios de encuentro en distintos barrios de Mar del Plata y Batán. El Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas posee una extensa trayectoria y una presencia territorial que resulta especialmente valiosa en los barrios alejados del centro de la ciudad”.

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A continuación, desde la oposición se denunció que “se ha tomado conocimiento del cierre de la Biblioteca Alicia Moreau de Justo luego de la jubilación del trabajador bibliotecario que se encontraba a cargo, sin que hasta el momento se hubiera dispuesto el ingreso o reemplazo de personal que permita garantizar la continuidad del servicio”.

“Asimismo trabajadores del sistema han manifestado preocupación por la situación de la biblioteca Alicia Moreau de Justo, cuyo funcionamiento se encontraría comprometido por las condiciones edilicias del inmueble. Según la información recibida, luego de una reunión mantenida con autoridades del área se habría acordado sostener provisoriamente su funcionamiento hasta diciembre de 2026, encontrándose sujeto su futuro a la resolución de los problemas edilicios existentes. También se ha advertido sobre dificultades vinculadas al funcionamiento y continuidad de la biblioteca del barrio Belgrano, circunstancia que requiere conocer las decisiones adoptadas o proyectadas por el Departamento Ejecutivo”, se añadió.

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Y se subrayó que “el cierre de una biblioteca barrial no implica solamente dejar de disponer de un edificio, sino retirar del territorio una política pública de acceso al conocimiento, la lectura, la cultura y el encuentro comunitario. Resulta particularmente preocupante que las jubilaciones, renuncias o vacantes producidas dentro del Sistema Municipal de Bibliotecas puedan derivar en la interrupción del servicio por ausencia de mecanismos de incorporación y reemplazo de personal especializado”.

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Además, desde AM alertaron que “esta problemática cuenta con antecedentes en este Honorable Concejo Deliberante, donde ya se ha requerido al Departamento Ejecutivo garantizar la cobertura de vacantes y el ingreso de profesionales bibliotecarios para evitar el cierre de dependencias”.

“Durante el año 2025 fue presentado asimismo el Programa Mar del Plata Cuenta, destinado al fortalecimiento, modernización, inclusión digital y promoción de la lectura a través de las bibliotecas públicas municipales, entendiendo a estas instituciones como una infraestructura cultural fundamental para el desarrollo de la comunidad. Una política municipal de fortalecimiento de las bibliotecas requiere planificación de recursos humanos, mantenimiento de su infraestructura y previsión presupuestaria que garantice la continuidad de cada uno de los servicios existentes”, sentenciaron desde el bloque de concejales pultista.

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