Tres proyectos de investigación liderados por especialistas del CONICET Mar del Plata fueron galardonados en la XVII edición de los Premios Dr. José Balseiro, durante una ceremonia realizada en el Salón Azul del Senado de la Nación, en reconocimiento a desarrollos de transferencia tecnológica con aplicación productiva.

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La distinción, otorgada por el Foro de Ciencia y Tecnología para la Producción, valoró iniciativas articuladas entre universidades, institutos de I+D+i y el sector empresarial, orientadas a generar soluciones concretas para el entramado productivo nacional en estado avanzado de implementación.

Entre los desarrollos premiados se encuentra un proyecto impulsado por el Instituto de Investigaciones Biológicas (IIB) y el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA), junto a la empresa H2O Control S.R.L., que transforma la biomasa del alga invasora Undaria pinnatifida en bioestimulantes agrícolas de alto valor. La propuesta apunta a mejorar el rendimiento de cultivos bajo criterios de economía circular.

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Asimismo, investigadores del INTEMA en colaboración con la firma Kohlenia SRL fueron reconocidos por el desarrollo de un sistema hidráulico de tubo y pistón fabricado con materiales compuestos de fibra de carbono. La innovación permite reducir el peso de la maquinaria agrícola, optimizar el consumo de combustible y disminuir la compactación del suelo.

La tercera iniciativa distinguida corresponde al Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (INBIOTEC), que junto a Y-TEC diseñó el fotobiorreactor compacto Y-Algae. El dispositivo utiliza microalgas nativas del sudeste bonaerense para capturar dióxido de carbono atmosférico y transformarlo en oxígeno y biomasa mediante fotosíntesis, con potencial de aplicación en entornos urbanos e industriales.

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Los equipos de investigación destacaron el respaldo institucional de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el financiamiento del programa provincial FITBA, que permitió avanzar hacia la etapa de prototipado de las tecnologías desarrolladas.

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