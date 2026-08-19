La transformación digital también comienza a avanzar sobre plantas pesqueras, muelles, astilleros y embarcaciones, donde gran parte de los trabajadores desarrolla sus tareas sin acceso permanente a una computadora o un correo institucional.

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Tripulantes, maquinistas, estibadores y operarios de plantas de fileteado forman parte de una estructura laboral en la que la distancia física y digital históricamente dificultó la gestión de recursos humanos, la capacitación y la difusión de protocolos de seguridad.

Frente a este escenario, empresas del sector comenzaron a incorporar plataformas pensadas para trabajadores “sin escritorio”. Estas herramientas permiten acceder desde el teléfono celular a recibos de sueldo, reportar incidentes, recibir alertas sanitarias y realizar capacitaciones, incluso en contextos de baja conectividad.

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La Inteligencia Artificial también empieza a ocupar un lugar dentro de estos sistemas. Su utilización permite automatizar consultas frecuentes sobre turnos, beneficios o normativas laborales, con el objetivo de reducir tareas administrativas y agilizar la comunicación con el personal.

La aplicación de estas tecnologías será uno de los temas de la Feria Internacional Portuaria (FIP 2026), que se desarrollará del 17 al 19 de septiembre en el Sheraton Mar del Plata Hotel. Allí participarán referentes de la industria naval, cámaras empresarias y especialistas vinculados con recursos humanos y tecnología.

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Entre las propuestas estarán plataformas como Humand y desarrolladores vinculados con la Asociación de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Mar del Plata (ATICMA). El debate buscará abordar no solo la modernización administrativa, sino también la seguridad laboral, la comunicación interna y el vínculo con los trabajadores del sector marítimo y portuario.

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