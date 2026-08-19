Según información a la que accedió El Marplatense, en las últimas horas habría sido clausurada el área de internación del establecimiento, mientras continuan los cuestionamientos vinculados con la atención médica y el pago de salarios al personal.

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“Acaban de clausurar la internación de la Clínica Mar del Plata. Los sueldos los pagan por día”, señalaron fuentes consultadas por este medio, en referencia al complejo escenario que atraviesa la institución.

La denuncia se conoce días después del allanamiento realizado por la Justicia el viernes pasado, en el marco de una investigación por la averiguación de las causales de muerte de un paciente y por dos denuncias vinculadas con falta de atención médica y abandono de persona.

El procedimiento judicial había puesto nuevamente bajo la lupa el funcionamiento de la institución y las condiciones en las que brinda atención.

Por otra parte, los trabajadores atraviesan un escenario de incertidumbre por las dificultades en el pago de los salarios, mientras se mantiene la preocupación por la continuidad de las prestaciones y la atención de los pacientes.

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En este contexto, la presunta clausura del área de internación representa un nuevo golpe para la Clínica Mar del Plata, que quedó en el centro de una creciente controversia por la situación laboral, sanitaria y judicial que atraviesa.

Por el momento, resta conocer mayores precisiones oficiales sobre el alcance de la medida, sus motivos y cómo afectará a los pacientes que requieren internación y a quienes ya se encuentran bajo atención médica.

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