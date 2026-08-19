Un motociclista resultó herido este miércoles por la mañana luego de protagonizar un choque con una camioneta en la zona de Mario Bravo y Lanzilota, en Mar del Plata.

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El siniestro ocurrió poco después de las 8. Según las primeras informaciones, una Volkswagen Amarok circulaba por Mario Bravo cuando una moto de 110 cilindradas habría intentado pasar por la derecha y terminó involucrada en el impacto.

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Tras el choque, el motociclista quedó tendido sobre el asfalto y vecinos de la zona se acercaron para asistirlo hasta la llegada de los servicios de emergencia.

De acuerdo con el parte del SAME, recibido a las 8.06, el hombre presentaba un traumatismo en el rostro con sangrado y una posible fractura en los miembros inferiores. La intervención fue registrada en Mario Bravo y Triunvirato.

Finalmente, el herido fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para recibir atención y realizarle los estudios correspondientes.

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