Miércoles estable, sin lluvias y con leve ascenso de temperatura
El SMN prevé neblinas por la mañana, vientos moderados con ráfagas y una jornada sin precipitaciones, con condiciones estables que se mantendrán durante todo el día.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles se registrará en Mar del Plata una jornada de estabilidad atmosférica, con temperaturas en ascenso, sin lluvias y con la presencia de neblinas durante la mañana.
El día comenzará con una temperatura mínima de 5° y visibilidad reducida por neblinas en las primeras horas. Durante ese período, se prevén vientos del sector noroeste con velocidades de entre 13 y 22 km/h, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.
Con el correr de la jornada, la temperatura máxima llegará a los 14° en horas de la tarde, bajo un cielo parcialmente nublado. Estas condiciones se mantendrán hacia la noche, cuando el registro térmico descenderá a alrededor de 10°C y los vientos rotarán hacia el sector oeste.
Según el organismo, no se esperan precipitaciones en todo el distrito.