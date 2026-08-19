El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles se registrará en Mar del Plata una jornada de estabilidad atmosférica, con temperaturas en ascenso, sin lluvias y con la presencia de neblinas durante la mañana.

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El día comenzará con una temperatura mínima de 5° y visibilidad reducida por neblinas en las primeras horas. Durante ese período, se prevén vientos del sector noroeste con velocidades de entre 13 y 22 km/h, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

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Con el correr de la jornada, la temperatura máxima llegará a los 14° en horas de la tarde, bajo un cielo parcialmente nublado. Estas condiciones se mantendrán hacia la noche, cuando el registro térmico descenderá a alrededor de 10°C y los vientos rotarán hacia el sector oeste.

Según el organismo, no se esperan precipitaciones en todo el distrito.

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