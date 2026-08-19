La comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) realizó un banderazo en el Complejo Universitario Manuel Belgrano, ubicado sobre Funes, para exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, a 300 días de su falta de aplicación.

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La convocatoria reunió a docentes, personal nodocente y agrupaciones estudiantiles, quienes manifestaron su preocupación por el deterioro de las partidas presupuestarias destinadas al funcionamiento de la universidad pública y el impacto en los salarios del sector.

Durante la jornada, la secretaria general de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense, Abigaíl Araujo, cuestionó las políticas de ajuste sobre la educación superior y el sistema científico, al tiempo que ratificó la continuidad de las medidas de fuerza en reclamo de una recomposición salarial y mayor financiamiento.

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En la misma línea, el secretario general de la Asociación del Personal de la Universidad, Agustín Malagutti, advirtió sobre la pérdida del poder adquisitivo del personal nodocente, señalando que los ingresos registran una caída sostenida en términos reales.

Los referentes gremiales coincidieron en que los recursos originalmente destinados al sostenimiento operativo y salarial de las universidades públicas han sido redireccionados hacia otros objetivos fiscales del Poder Ejecutivo nacional, profundizando el conflicto en el sistema educativo superior.

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