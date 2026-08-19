El Gobierno nacional profundiza las conversaciones con la oposición dialoguista y los gobernadores de distintos espacios políticos con un objetivo central: reunir los votos necesarios para avanzar con la reforma electoral que contempla la eliminación de las PASO.

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La estrategia oficial establece que el respaldo a esa reforma será una condición clave para avanzar en acuerdos electorales de cara a 2027. En la Casa Rosada consideran que la modificación del sistema electoral es una de las principales herramientas para ordenar el escenario político y consolidar alianzas de cara a las próximas elecciones.

En los últimos días, Karina Milei retomó el contacto con referentes de la oposición. Entre las gestiones se encuentra el diálogo con Mauricio Macri para avanzar en una mesa de trabajo con el PRO. También se intensificaron las conversaciones con gobernadores y dirigentes de la UCR.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvieron reuniones con mandatarios provinciales, mientras que el Gobierno prevé continuar los encuentros durante las próximas semanas. El oficialismo también busca acercamientos con estructuras radicales a través de los gobernadores y dirigentes provinciales.

La intención de la Casa Rosada es llegar a mediados de septiembre con una mayoría consolidada para conseguir la media sanción de la reforma electoral. Para eso, el oficialismo necesita recomponer los acuerdos legislativos que le permitieron aprobar distintas iniciativas durante la primera parte del año.

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Sin embargo, la eliminación de las PASO todavía genera resistencia entre algunos de los sectores que acompañan al Gobierno en el Congreso. En el PRO, por ejemplo, existen dirigentes que consideran que las primarias siguen siendo una herramienta válida y cuestionan modificar las reglas electorales en función de la coyuntura política.

El debate será una de las principales discusiones políticas de las próximas semanas. Mientras el Gobierno busca asegurar los votos y avanzar con su esquema electoral, los bloques dialoguistas intentan negociar otros puntos de la reforma antes de definir su respaldo definitivo.

La eliminación de las PASO es considerada por el oficialismo como una pieza central de su estrategia de cara a 2027, por lo que la Casa Rosada busca evitar que el proyecto llegue al Congreso sin contar previamente con los acuerdos necesarios para garantizar su aprobación.

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