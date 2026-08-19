Un marino de nacionalidad ucraniana, que se desempeñaba como jefe de máquinas a bordo del buque mercante Milos I, de bandera de Malta, falleció anoche en alta mar durante una navegación con destino a Port Klang, Malasia. El cuerpo fue desembarcado este mediodía en el Puerto de Mar del Plata en el marco de un operativo de emergencia coordinado por la Armada Argentina.

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El procedimiento fue activado por el Centro Coordinador Mar del Plata de la Autoridad Nacional de Búsqueda y Rescate Marítima, Fluvial y Lacustre, luego de que el capitán del buque reportara la descompensación del tripulante. Tras la evaluación médica por radioconsulta y ante la imposibilidad de realizar una aeroevacuación por condiciones de visibilidad, se dispuso el retorno del buque hacia la costa.

En el operativo intervino el patrullero oceánico ARA Storni, que acompañó la navegación del mercante hasta las cercanías del puerto local. Allí se confirmó el fallecimiento y se realizaron las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes para el desembarco del cuerpo.

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Las tareas se desarrollaron bajo los protocolos del Sistema Nacional de Búsqueda y Salvamento Marítimo (SAR), con intervención de los organismos competentes para la gestión de la emergencia en aguas internacionales.

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