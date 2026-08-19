En el marco de una jornada de visibilización realizada en la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), la secretaria general de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM), Abigail Araujo, cuestionó al Poder Ejecutivo nacional y denunció que se cumplió “un hito vergonzoso” de 300 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

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La actividad se llevó a cabo en la Plaza de la Memoria del complejo universitario, donde la dirigente advirtió que las universidades funcionan con un “presupuesto sumamente deprimido” y describió un escenario crítico en materia salarial. En ese sentido, afirmó que los ingresos docentes “necesitarían un 34% de aumento en un mes para volver a los niveles de diciembre de 2023”.

Asimismo, Araujo alertó por la deserción estudiantil al señalar que “muchísimos estudiantes no pueden continuar sus estudios porque tienen las becas congeladas hace dos años”. En ese marco, durante la jornada se confeccionó una postal colectiva en la que se denunció “un plan sistemático de destrucción de la universidad pública que lleva a cabo Milei”.

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En relación con la situación económica, la dirigente sostuvo que el Gobierno “no se preocupa por las deudas de millones de argentinos que se endeudaron por salarios bajos, tarifas en alza y costos de vida crecientes, sin resolver ninguno de los problemas de la gente”. Además, indicó que el Ejecutivo tampoco asume “la gran deuda que tiene con la educación pública”.

“Ese es el modelo de universidad que nosotros tenemos y hoy no está pudiendo funcionar por diseño del Gobierno nacional”, afirmó la referente gremial, quien finalmente ratificó la continuidad de las medidas de fuerza: “Vamos a seguir en lucha, con un paro de 48 horas la semana próxima, porque no nos rendimos y seguimos reclamando lo que es justo: recomposición salarial, de becas y del presupuesto universitario para beneficio del pueblo argentino”.

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