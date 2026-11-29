Este domingo en plaza mitre será una jornada que combinará deporte, música y cultura urbana. La propuesta, denominada La Plaza es el Plan, se desarrollará de 15 a 20, con entrada libre y gratuita, y buscará reunir a chicos, adolescentes y familias en torno a distintas actividades al aire libre.

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Entre las opciones deportivas habrá un torneo de básquet 3x3, actividades de iniciación al skate y una demostración de skaters avanzados. También se dispondrán espacios para jugar al fútbol-tenis.

La competencia de básquet tendrá sus inscripciones de 15 a 16.30 en la cancha de la plaza, mientras que los partidos se disputarán entre las 16.30 y las 19. En la pista de skate, desde las 15.30 habrá una actividad introductoria y, a partir de las 19, una exhibición.

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La música y el baile tendrán su espacio en el sector de cemento ubicado en el acceso a la plaza, en San Luis y Almirante Brown. Allí, DJ Killah musicalizará la tarde entre las 15.30 y las 17.30. Luego se realizará una muestra de breaking con participantes de distintas edades y, de 18 a 19, un cypher abierto para quienes quieran sumarse a bailar.

Durante toda la jornada también funcionará un paseo de emprendedores y habrá foodtrucks. El cierre está previsto cerca de las 20, con la presentación en vivo de Melodía de barrio, que ofrecerá un repertorio de cumbia.

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La actividad se enmarca en el Mes de los Derechos de las Infancias y Adolescencias y forma parte de una iniciativa municipal que propone convertir los espacios públicos en puntos de encuentro a través del deporte, la recreación y las expresiones culturales.