El futuro de la concesión de Playa Varese comenzó a debatirse en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon. El gobierno de Guillermo Montenegro presentó un proyecto para ampliar por 15 años el vínculo contractual con Salimar S.A., la firma que administra el complejo desde 2004.

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La propuesta municipal está vinculada con un programa de obras que la empresa se comprometió a desarrollar en la Bahía Varese, con una inversión estimada en $2.484 millones. De acuerdo con el expediente, las intervenciones deberán ejecutarse en un plazo máximo de tres años.

La iniciativa busca modificar el horizonte de explotación de la Unidad Turística Fiscal, cuyo contrato tiene como fecha de finalización el 28 de septiembre de 2030. Si los concejales avalan el proyecto, Salimar accederá a una extensión de 15 años sobre el plazo vigente.

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El plan de trabajos incluye intervenciones arquitectónicas y urbanísticas, mejoras en distintos sectores del predio y la incorporación de infraestructura y equipamiento. El objetivo planteado es renovar las instalaciones y poner en valor el espacio costero.

Desde hace más de dos décadas, Salimar tiene a su cargo los servicios de Playa Varese. Entre las prestaciones autorizadas se encuentran el alquiler de hasta 480 unidades de sombra, piletas, juegos para chicos, canchas deportivas y locales gastronómicos.

Con el ingreso del proyecto, los concejales deberán analizar tanto la extensión contractual como las inversiones propuestas por la empresa. La discusión se desarrollará cuando todavía restan casi cuatro años para el vencimiento de la concesión actual.