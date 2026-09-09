Obras Sanitarias (Osse) lanzó la Licitación Pública Nº 15/2026, con una inversión oficial de $345.208.974,61 y un plazo de ejecución de 180 días, para estudiar el potencial de los recursos hídricos subterráneos de General Pueyrredon.

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El proyecto contempla la realización de 15 perforaciones exploratorias de hasta 150 metros de profundidad, donde se tomarán muestras del terreno y del agua y se efectuarán estudios eléctricos del subsuelo.

Además, se acondicionarán seis perforaciones como piezómetros de control, que permitirán monitorear de manera permanente los niveles de agua subterránea.

El plan también incluye la construcción de cinco pozos piloto de hasta 130 metros, en los que se realizarán ensayos de bombeo de entre 11 y 48 horas para determinar el rendimiento de los acuíferos.

Los trabajos se concentrarán en las cuencas hidrogeológicas de Las Chacras y Chapadmalal, en sectores rurales y suburbanos. La ubicación definitiva de las perforaciones será determinada por Osse junto con la empresa adjudicataria, de acuerdo con la factibilidad técnica y dominial de cada terreno.

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La apertura de ofertas está prevista para el 21 de septiembre. Los estudios servirán como base para planificar futuras obras y evaluar alternativas que permitan ampliar y fortalecer las fuentes de abastecimiento de agua del partido.

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