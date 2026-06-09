El Puerto de Mar del Plata inició una nueva etapa de obras de bacheo y pavimentación que abarcará más de 3000 metros cuadrados de calles, avenidas y muelles, con una inversión cercana a los 450 millones de pesos, financiada por el Consorcio Portuario Regional, con un plazo de ejecución de 120 días.

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Los trabajos forman parte de un plan integral de recuperación de la red vial interna del puerto, orientado a mejorar las condiciones de circulación vehicular y la seguridad tanto para operarios como para peatones dentro del complejo.

Según se informó, las tareas comenzaron en un sector de la avenida Prefectura Naval Argentina y continuarán en distintas arterias estratégicas del puerto, incluyendo Pesquero Dorrego, De los Pescadores, Buque Pesquero Mariluz II, Buque Pesquero Merlín, además de tramos de los espigones N°1 y N°2 y la salida de automóviles de las Terminales 2 y 3.

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En paralelo, el plan contempla otras intervenciones complementarias como bacheos, señalización vial vertical y horizontal y la colocación de reductores de velocidad, con el objetivo de garantizar una superficie de tránsito renovada y condiciones más seguras para la operatoria portuaria.

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