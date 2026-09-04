La nueva legislación introduce cambios significativos en el abordaje de las causas penales que involucran a menores de edad y busca combinar medidas de responsabilidad penal con mecanismos orientados a la reinserción social y la reparación del daño.

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Entre los puntos más relevantes de la ley se encuentra la posibilidad de aplicar penas de hasta 15 años de prisión para adolescentes involucrados en delitos considerados graves, como homicidios, secuestros, abusos sexuales y robos violentos. No obstante, la normativa establece que la privación de la libertad deberá utilizarse como una medida excepcional y solo cuando otras alternativas resulten insuficientes.

Además, el nuevo régimen prevé la creación y fortalecimiento de fueros especializados, integrados por jueces, fiscales y funcionarios con formación específica en niñez y adolescencia. El objetivo es garantizar que los procesos judiciales se desarrollen con una perspectiva adecuada a la edad y situación de los jóvenes involucrados.

La ley también incorpora herramientas de justicia restaurativa, promoviendo medidas alternativas a la prisión. Entre ellas se incluyen tareas comunitarias, restricciones de circulación y mecanismos destinados a reparar el daño causado a las víctimas o a la comunidad.

Con la entrada en vigencia de la Ley 27.801, el Gobierno nacional busca modernizar el sistema penal juvenil, adecuarlo a estándares actuales y establecer un esquema que combine sanciones para los delitos más graves con estrategias orientadas a la reintegración de los adolescentes en la sociedad.

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