El Gobierno de la provincia de Buenos Aires comenzará a aplicar una retención del 2% sobre determinados premios obtenidos en plataformas de juego online. La medida alcanzará específicamente a los juegos de resolución inmediata, como los slots o tragamonedas virtuales.

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El nuevo esquema fue anunciado por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y se implementará a partir de la Resolución 1149/2026 del Instituto Provincial de Lotería y Casinos. El mecanismo estaba previsto en la Ley 15.079, sancionada en 2018, pero hasta ahora no se había aplicado de esta manera a esta modalidad de juego por internet.

Según las estimaciones oficiales, la Provincia podría obtener entre $35.000 millones y $40.000 millones adicionales por mes mediante este aporte. Los recursos serán destinados al Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS), que financia políticas vinculadas con salud, educación y desarrollo social.

Parte de lo recaudado también estará orientado a reforzar acciones de prevención y abordaje de la ludopatía, una problemática que ganó mayor atención a partir del crecimiento de las apuestas online.

La retención deberá ser aplicada por las siete empresas concesionarias habilitadas para operar juego online en territorio bonaerense, que tendrán que informar los montos correspondientes mediante declaraciones juradas.

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La disposición anunciada está dirigida puntualmente a los juegos en los que las apuestas se realizan de manera sucesiva y el resultado se conoce de forma inmediata, como ocurre con las tragamonedas digitales. De esta manera, la Provincia suma una nueva herramienta de recaudación y control dentro del mercado regulado de apuestas por internet.

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