Durante la próxima semana, los dispositivos funcionarán en la Sociedad de Fomento Estación Camet, el galpón municipal de Parque Camet y en la Sociedad de Fomento Estación Chapadmalal. También habrá vacunación antirrábica en algunos puntos de la ciudad. Para conocer los requisitos para las castraciones los vecinos pueden ingresar en www.mardelplata.gob.ar/zoonosisweb ._

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Los quirófanos móviles continúan con sus jornadas de castración gratuita para perros y gatos en los distintos barrios de Mar del Plata. Desde el lunes 30 de noviembre al viernes 4 de diciembre una unidad funcionará en la Sociedad de Fomento Estación Camet, ubicada en J P Camet 1125, antes de las 8.



En los mismos días y horario, se prestará servicio en el Galpón Municipal Parque Camet, entrada por Beltrán al 5400. El viernes también funcionará en la Sociedad de Fomento Estación Chapadmalal, sito en Avenida F entre 7 y 9, antes de las 8.

Las castraciones en todas las sedes serán por orden de llegada y sin turno previo, donde se brindará la prioridad a los vecinos de cada zona. Para lograr acceder al servicio se admitirá un solo animal por persona, y se realizarán un total de 15 castraciones por sede. Para conocer el cronograma ingresa a mardelplata.gob.ar/castracionesdeanimales.

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Turnos de castración de animales a través de MDQ Digital



Los turnos de castración de perros y gatos se pueden gestionar de forma online a través de la plataforma web MDQ Digital en mdqdigital.mardelplata.gob.ar .



El sistema (que se renueva los jueves cada 14 días) permite seleccionar la fecha disponible, descargar las recomendaciones pre y postquirúrgicas y gestionar la asistencia. Se puede solicitar un solo turno por persona cada 60 días, ya sea para perros o gatos.



Los turnos para la próxima semana ya están otorgados a través del nuevo sistema; la próxima turnera se abrirá el jueves 3 de diciembre y, la siguiente, el jueves 17 de diciembre.



Vacunación antirrábica



El servicio de vacunación antirrábica de mascotas estará presente en la sede de Zoonosis, tanto en Hernandarias 10200 como en Canesa esquina Guanahani, de lunes a sábados de 8 a 13.



También lo hará el jueves 3 de diciembre en la Sociedad de Fomento Estación Camet (J P Camet 1125), y el viernes 4 en mismo horario en la Casa Camet, (junto al Lago, frente al Club Pueyrredon). También de lunes a jueves de 10 a 12 en la Delegación Batán ( Av. Centenario y 155)

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Se recuerda a los propietarios de caninos y felinos que se vacuna en forma gratuita a todos los animales mayores de tres meses; no se vacuna a hembras preñadas o en lactancia. Es importante recordar que todos los perros deben concurrir de forma obligatoria a los puestos de vacunación con correa, collar y el agregado de bozal para aquellas razas y sus cruzas de los denominados perros potencialmente peligrosos.



En cuanto a los felinos, deben concurrir en transportadoras, mochilas o bolsos, ni sueltos, ni en cajas, a fin de prevenir posibles escapes.

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