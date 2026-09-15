Una convocatoria bajo la consigna “Justicia por Iván Lentino” fue difundida para este martes 15 de septiembre a las 18 en la esquina de Talcahuano y Bouchard. El llamado busca reunir a vecinos y allegados para acompañar el reclamo y pedir que se esclarezcan las circunstancias de su muerte.

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“Necesitamos que nos acompañen y que salga la verdad a la luz”, señala la convocatoria, en la que también se anticipa la presencia de medios de comunicación locales y nacionales.

Lentino tenía 39 años y murió el pasado 23 de agosto en la vía pública, en el barrio El Progreso, luego de una intervención de personal policial mientras atravesaba un episodio de crisis. La Justicia abrió una investigación que fue caratulada como averiguación de causales de muerte.

Tras el hecho, la Asociación de Familiares de Personas con Psicosis y Esquizofrenia de Mar del Plata (AFPPEM) reclamó una reunión con autoridades policiales y planteó la necesidad de mejorar la capacitación de los efectivos para intervenir ante personas que atraviesan crisis de salud mental. La entidad también pidió preservar el Grupo de Apoyo a Salud en Internaciones (GASI), especializado en este tipo de procedimientos.

La movilización de este martes constituye ahora una nueva instancia del reclamo por el esclarecimiento del caso, mientras la investigación judicial continúa para determinar qué ocurrió durante el procedimiento en el que murió Lentino.

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