El Gobierno nacional manifestó este sábado su desacuerdo con la resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), que rechazó las medidas provisionales solicitadas por la Argentina para frenar las actividades petroleras británicas en aguas próximas a las Islas Malvinas.

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A través de un comunicado oficial firmado por el presidente Javier Milei, el Ejecutivo sostuvo que el pronunciamiento no legitima la explotación unilateral de los recursos naturales de la región y ratificó su intención de continuar con el reclamo.

No obstante, la Casa Rosada destacó que el organismo internacional reconoció la existencia de una controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.

El conflicto tiene como eje el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, en una cuenca ubicada al norte del archipiélago.

En respuesta al fallo, el Ejecutivo anunció que avanzará con la constitución de un Tribunal Arbitral, ante el cual insistirá con la adopción de medidas destinadas a preservar los derechos argentinos.

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Asimismo, informó el inicio de cinco nuevos procedimientos sancionatorios vinculados con presuntas infracciones a la legislación nacional en materia de explotación de recursos naturales.

En el plano legislativo, Milei solicitó a la Cámara de Diputados que avance durante la próxima semana con la aprobación de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El mandatario ratificó la posición argentina y concluyó el comunicado con una reivindicación del reclamo territorial: “Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”.

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