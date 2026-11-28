La Secretaría de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut, a través de su Dirección de Fauna y Flora Silvestre y con el acompañamiento técnico de WCS Argentina, inició durante noviembre la colocación de cartelería informativa en las playas Bajo los Huesos y Santa Isabel con el objetivo de concientizar a residentes y visitantes sobre la necesidad de no acercarse ni interactuar con los elefantes marinos del sur.

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La medida se enmarca en la implementación de la Ley XI Nº92, sancionada en 2025 para proteger a esta especie emblemática en toda la costa chubutense fuera de las áreas naturales protegidas, así como dentro del Programa Mar Patagónico Resiliente del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia.

Chubut alberga la única población continental de elefantes marinos del sur. Estos mamíferos pasan más del 90% de su vida en el mar y arriban a las costas patagónicas para transitar períodos críticos de reproducción y muda de piel, instancias en las que realizan ayunos prolongados y requieren absoluta tranquilidad para conservar sus reservas energéticas.

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Tras cuatro décadas de monitoreo sostenido por WCS Argentina y el CONICET que evidenciaban una población saludable, el escenario cambió drásticamente en 2023, cuando un brote de gripe aviar provocó la muerte del 97% de las crías nacidas en Península Valdés -alrededor de 17.000 ejemplares-, registrándose la primera mortandad masiva de la especie. Debido a ese impacto, los especialistas estiman que la recuperación poblacional podría demandar alrededor de 100 años.

La presencia humana cercana genera cuadros de estrés que alteran el comportamiento de los animales, pudiendo provocar estampidas, agresiones entre ejemplares, aplastamiento de crías o la separación entre madres y recién nacidos durante los primeros 23 días de vida, etapa vital para el amamantamiento. Entre los signos de perturbación se destacan levantar repetidamente la cabeza, mantener la mirada fija, vocalizar o desplazarse hacia el mar.

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Para evitar estas situaciones, las autoridades y especialistas difundieron una serie de recomendaciones obligatorias para quienes visiten las playas: mantener una distancia mínima superior a los 50 metros respecto de los animales y no agruparse a su alrededor; nunca interponerse entre los ejemplares y el mar; no concurrir con perros que puedan ladrarles, asustarlos o morderlos; no arrojarles agua, piedras ni otros objetos, ni ofrecerles alimento; evitar gritos, movimientos bruscos y el acercamiento con vehículos todo terreno; y ante el hallazgo de ejemplares enfermos o sin vida, no acercarse ni tocarlos, y dar aviso al teléfono 103 de la Red de Fauna Costera de Chubut.

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De manera complementaria a la señalización instalada en noviembre -que consta inicialmente de cinco carteles-, durante 2026 se desarrollaron jornadas informativas dirigidas a guías, agencias de turismo, clubes de pesca, propietarios rurales y entes mixtos de Puerto Madryn, Trelew y Rawson.

Paralelamente, avanza la elaboración participativa del plan de manejo de la Ley XI Nº92/25 mediante talleres multisectoriales que reúnen a los ámbitos gubernamental, turístico, pesquero, rural y académico-científico, cuya próxima instancia tendrá lugar en diciembre para definir responsabilidades específicas.

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Al respecto, la coordinadora de conservación del paisaje Valdés de WCS Argentina, Julieta Campagna, enfatizó la necesidad de sostener el compromiso comunitario: “El trabajo articulado es fundamental para avanzar con la implementación de la nueva ley y definir estrategias viables. Después de la epidemia de gripe aviar, los elefantes marinos necesitan el compromiso de toda la comunidad para lograr que nuestras actividades se organicen respetando su ambiente natural y preservándolos”.