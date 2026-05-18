La actividad se dará en un contexto atravesado por las tensiones internas dentro del oficialismo y el avance de la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al funcionario.

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Según trascendió, el mandatario busca retomar la centralidad política con una agenda pública más activa luego de varias semanas marcadas por conflictos internos y cuestionamientos opositores. En paralelo, La Libertad Avanza intenta desactivar en Diputados una ofensiva legislativa impulsada por sectores de la oposición que buscan avanzar con pedidos de interpelación contra Adorni.

La situación también generó diferencias dentro del propio oficialismo. Patricia Bullrich volvió a reclamar explicaciones patrimoniales más rápidas por parte del jefe de Gabinete, mientras que Karina Milei y el Presidente mantienen su respaldo político al funcionario, considerado una de las figuras más cercanas al círculo presidencial.

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En las últimas horas, además, Milei volvió a cuestionar al periodismo y defendió públicamente a José Luis Espert. El Presidente aseguró que determinados sectores mediáticos “arruinaron” la carrera política del exdiputado luego de que tomara estado público su vínculo con el empresario Fred Machado, investigado en Estados Unidos por narcotráfico.

Por otra parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a tomar distancia del Gobierno y cuestionó supuestas irregularidades en una compra realizada por la Fuerza Aérea. La titular del Senado calificó como “gravísimo” el presunto sobreprecio denunciado en la adquisición de una aeronave durante el año pasado.

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Mientras tanto, el oficialismo busca apoyarse en los últimos indicadores económicos favorables para recuperar iniciativa política. Entre ellos aparecen la desaceleración de la inflación, el anuncio de inversiones millonarias de YPF en Vaca Muerta y la estabilidad temporal en los precios de los combustibles.

Fuente: TN