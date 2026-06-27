El Poder Ejecutivo Nacional atraviesa horas decisivas respecto de la continuidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuya salida del Gobierno se perfila como inminente tras la pérdida de respaldo político en el núcleo estratégico oficialista, en un proceso que se definirá hoy en la Quinta de Olivos con el presidente Javier Milei.

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El desplazamiento del funcionario cobró impulso definitivo luego de que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo consolidaran un consenso interno al considerar insostenible su permanencia, en un contexto marcado por el avance de denuncias en los tribunales federales y el consecuente desgaste institucional.

La resolución final quedó supeditada a una audiencia presencial entre el mandatario y su jefe de Gabinete, tras el regreso de Milei de su gira oficial por Madrid. Según fuentes oficiales, la estrategia comunicacional prevé anunciar la dimisión durante el fin de semana -posiblemente hoy- bajo la narrativa de una decisión “personal”, con el objetivo de preservar el encuadre político del oficialismo.

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En paralelo, la ingeniería de recambio institucional se aceleró en Balcarce 50, donde Karina Milei mantuvo reuniones con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para avanzar en el rediseño del esquema de conducción del gabinete y garantizar la gobernabilidad en el Congreso.

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