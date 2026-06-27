Las investigaciones sobre el siniestro vial en el que murió la periodista Ernestina Pais incorporaron nuevos elementos provenientes de bases de datos de control vial, que indican que la conductora circulaba con su licencia de conducir inhabilitada al momento del hecho ocurrido en un paso a nivel de Martínez.

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De acuerdo con los registros oficiales analizados, la comunicadora de 54 años acumulaba un total de 22 infracciones en jurisdicciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, lo que agrava su situación dentro del expediente judicial.

El desglose técnico de las actas determinó que la mayoría de las faltas correspondían a excesos de velocidad, a lo que se suman sanciones por circular por carriles indebidos. Asimismo, las multas impagas superaban los 2 millones de pesos.

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Estos nuevos datos se incorporan a la causa luego de confirmarse que Pais conducía un Honda Civic negro que fue embestido sobre su lateral izquierdo por una formación del Tren de la Costa, en la intersección de Roque Sáenz Peña y El Cano.

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