La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó los procesamientos del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa por evasión tributaria y retención indebida de aportes previsionales, en una maniobra que superaría los $19.000 millones.

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La resolución, firmada por los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio, convalidó lo actuado en primera instancia por el juez Diego Amarante y dejó el expediente a un paso de su elevación a juicio oral. La investigación se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Según el dictamen de instrucción, la AFA no habría transferido en tiempo y forma impuestos retenidos a sus empleados ni las cargas correspondientes al sistema de seguridad social. En total, se contabilizan 34 hechos de apropiación indebida de tributos agravada y 17 afectaciones agravadas a recursos previsionales.

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En el plano procesal, el tribunal dispuso el procesamiento de Toviggino con embargo preventivo y prohibición de salida del país. En cuanto a Tapia y a la AFA como persona jurídica, la Cámara declaró desiertos los recursos de apelación por incumplimientos formales de la defensa, lo que dejó firmes sus procesamientos.

Por otro lado, la Alzada revocó por prematuros los procesamientos de los dirigentes Cristian Malaspina, Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo, y ordenó profundizar la investigación para determinar su eventual grado de responsabilidad en los hechos investigados.

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