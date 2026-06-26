La organización social La Garganta Poderosa resolvió hoy el apartamiento definitivo del periodista y referente Nacho Levy, tras activar su protocolo interno de géneros a partir de la denuncia pública realizada por la sexóloga Cecilia Ce, quien afirmó haber sido víctima de violencia psicológica durante la relación que mantuvieron.

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A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, el colectivo sostuvo que los hechos expuestos resultan incompatibles con los principios de conducción del espacio. En ese sentido, remarcó que se trata de una organización integrada mayoritariamente por mujeres y disidencias de barrios populares, cuya perspectiva feminista se basa en prácticas comunitarias de cuidado y en el acompañamiento a quienes visibilizan situaciones de vulneración.

Asimismo, aclararon que el abordaje del caso no se realizará mediante mecanismos de cancelación o escrache, sino a través de herramientas colectivas y procesos de revisión interna.

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La denuncia inicial de Ce, en la que describió episodios de manipulación, control y privación del sueño, derivó en la aparición de nuevos testimonios de ex parejas de Levy. Entre ellos, la actriz Gloria Carrá ratificó haber atravesado situaciones de violencia durante la relación que mantuvo con el periodista entre 2020 y 2023, mientras que la periodista Sofía Monachelli aportó antecedentes vinculados a etapas previas de su formación.

El conjunto de las acusaciones y la activación del protocolo interno derivaron en la salida de Levy de la estructura directiva de la organización.

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