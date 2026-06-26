A través de directivas del Ministerio de Seguridad Nacional, la Policía Federal Argentina, mediante la Agencia Federal de Emergencias, dispuso el envío de brigadas de búsqueda y rescate a la República Bolivariana de Venezuela tras el terremoto registrado en ese país.

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Los equipos, denominados Brigadas USAR (Urban Search and Rescue), están integrados por personal altamente especializado en operaciones de rescate en estructuras colapsadas, con formación bajo estándares internacionales y capacidad de intervención en escenarios de alta complejidad.

Las brigadas cuentan con trayectoria comprobada en misiones de emergencia, destacándose por su desempeño en catástrofes de gran magnitud, como el terremoto de Turquía y el derrumbe ocurrido en la ciudad de Villa Gesell, donde desplegaron tareas de búsqueda urbana y asistencia técnica.

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La intervención de estos equipos será puesta a disposición de las autoridades venezolanas en el marco de la cooperación internacional, con el objetivo de reforzar las tareas de localización de víctimas, remoción de escombros y asistencia en zonas afectadas por el desastre.

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