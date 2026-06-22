El Gobierno nacional confirmó la designación de Fabián Fernández como nuevo secretario de Comunicación y Prensa, en el marco de una reestructuración del área encargada de la estrategia comunicacional del Poder Ejecutivo.

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La noticia fue anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien le dio la bienvenida públicamente a través de las redes sociales. Desde la vocería presidencial señalaron que el nombramiento se produce en una nueva etapa de gestión, marcada por la consolidación del programa económico y el inicio de un ciclo de crecimiento sostenido para el país.

Fernández es especialista en comunicación pública, relaciones institucionales y prensa. Según destacaron desde el Gobierno, durante más de una década integró distintos equipos de gestión y, desde 2023, estuvo al frente del área de prensa, medios y comunicación institucional de YPF.

Su llegada se da tras la salida de Javier Lanari, quien ocupó la Secretaría de Comunicación y Prensa desde el inicio de la gestión libertaria, en diciembre de 2023. Lanari mantenía una estrecha relación con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y fue despedido públicamente por Adorni, quien agradeció su trabajo durante los últimos dos años y medio.

La decisión se tomó durante una reunión entre Adorni y el recientemente designado vocero presidencial, Adrián Ravier. En ese encuentro también se avanzó en la definición de la nueva estructura del sector, que pasaría a depender directamente de la Jefatura de Gabinete.

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Ravier, economista y diputado nacional por La Pampa, inició una serie de reuniones en Casa Rosada para coordinar la transición hacia su nuevo rol dentro del Ejecutivo. Desde su entorno señalaron que el proceso de reorganización ya está en marcha y que el objetivo será fortalecer la difusión de los principales lineamientos de la administración nacional.

Uno de los desafíos inmediatos para la nueva conducción será revisar las restricciones vigentes para la prensa acreditada en Casa Rosada, implementadas desde mayo y que limitan la circulación de periodistas por distintos sectores de la sede gubernamental.

Con estos cambios, el Gobierno busca darle una nueva impronta a la comunicación oficial en una etapa que considera clave para explicar las medidas económicas y los objetivos previstos para los próximos meses.

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