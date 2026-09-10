La salud mental integral es una temática de creciente relevancia actual. En los primeros siete meses del año, la línea 109, que opera las 24 horas, registró un total de 1.764 llamados. Es por esto que la comunidad dispone de diversas herramientas y dispositivos para evitar el aumento de suicidios. Además, se encuentra disponible el “Espacio de escucha adolescente”, un área de participación gratuita creada para jóvenes entre 13 y 19 años.

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Todos los servicios vinculados pueden consultarse en www.mardelplata.gob.ar/prevencionsuicidio .

Los 10 de septiembre de cada año se conmemora el “Día Mundial de la Prevención del Suicidio”. Una fecha que buscar que, tanto los Estados como las organizaciones, redoblen sus esfuerzos para trabajar con aquellos ciudadanos que se encuentran en un mayor riesgo. A su vez, se busca difundir acciones a corto, mediano y largo plazo, las cuáles permitan reconocer las alertar y brindar ayuda a quienes la necesiten.

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Las diversas áreas del Municipio trabajan en conjunto con una mirada integral sobre la salud mental. Buscan intervenir no solo en los factores psiquiátricos o psicológicos, sino también, en la construcción de entornos saludables, el fortalecimiento de los vínculos sociales y la promoción de actividades que aseguren la participación de todas las personas en la comunidad.

En este sentido, se encuentra abierta la línea telefónica gratuita 109 de Salud Mental, gestionada por la Secretaría de Salud, que funciona las 24 horas, los 365 días del año, y a través de la cual se brinda atención remota a cargo de un equipo interdisciplinario que tiene por objetivo escuchar, contener y orientar a quienes necesiten resolver una situación de crisis vinculada con la salud mental.

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Cómo acceder al servicio

Los vecinos pueden ingresar en el sitio web de la Municipalidad mardelplata.gob.ar/turnosaludmental, donde está disponible el listado de todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) con los días y horarios de admisión presencial para salud mental. Además, las personas pueden sacar turno mediante la app Salud MGP.

En relación a la admisión a salud mental, los vecinos tienen que solicitarlo en los Centros de Salud sin importar la edad o la especialidad (psicología, psiquiatría, terapia ocupacional, entre otras). Asimismo, se informa que próximamente este servicio también estará disponible a través de Telemedicina, la plataforma de videollamada mediante la cual profesionales evalúan cada situación y orientar sobre los pasos a seguir.

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Espacio de escucha adolescente

Por otro lado, se encuentra disponible el “Espacio de escucha adolescente”, un ámbito de participación gratuita destinado a chicos y jóvenes de 13 a 19 años que se encuentra coordinado por profesionales de la psicología y gestionado a través de la Dirección de Niñez de la Secretaría de Desarrollo Social.