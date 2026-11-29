Según un estudio elaborado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, un total de 3.993.828 de mujeres registran deudas en la provincia de Buenos Aires, un 7,23% más comparado a los 3.724.700 de hombres adeudados. Aunque en su conjunto, los hombres deben un 27,1% más que las mujeres.

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A nivel bonaerense, el informe señala que el monto total adeudado por las mujeres es 21,8% inferior al de los varones y asocia el tamaño de los préstamos a la desigualdad salarial y laboral. Los datos del Indec correspondientes al segundo trimestre de 2026 ubican la brecha de ingresos entre hombres y mujeres en 26,8%.

El estudio indica que las mujeres tienen menor presencia en la banca privada (-13,2% respecto de varones) y en créditos prendarios o automotrices (-38,2%), y mayor peso en bancos públicos (+29%), mutuales y cooperativas (+49,3%), neobancos y fintech (+18,3%) y tarjetas no bancarias (+22,3%).

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Deudas en los municipios bonaerenses

Si se analizan los datos desagregados, solo en 7 de los 135 municipios hay más hombres que mujeres con deudas. En los restantes, ellas encabezan el ranking, y en muchos casos la brecha está muy por encima del 7,23% de promedio mensual. Entre los más altos destacan General Lavalle con una brecha de +30,6%; Madariaga 27,5%; Rauch 23,2%; Viamonte y Monte Hermoso 21,3%.

Otros distritos en donde hay mayor brecha entre lo que deben ellas y ellos son La Costa 20,5%; Tejedor 19,9%; Patagones 19%; Necochea 15,5%; Pehuajó 13,9%; Chivilcoy 12,6%; Bolívar 11,5%; Trenque Lauquen 10,9%, La Plata 11,7% y Azul 9,2%.

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En tanto, las siete comunas donde hay más deudores hombres que mujeres son San Andrés de Giles con una brecha de -4,1%; Zárate -6,8%; Campana -5,1%; Rosales -1,1%; Baradero -1,2%; Ramallo -0,34% y San Nicolás -2,9%.

En menores de 25 años, el informe señala que en la provincia de Buenos Aires el número de personas que tienen una deuda es similar entre hombres y mujeres, al igual que en el rango etario de 36 a 45 años. Sin embargo, en el grupo 46 a 60 años la brecha es 4,5% mayor en ellas y pega un salto a partir de esa edad, donde hay un 22,7% más de mujeres que hombres con deuda. Y en mayores de 75 años la diferencia salta a +43,3%.

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