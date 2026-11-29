Más mujeres que hombres registran deudas en la provincia
Un informe señala que ellas superan en cantidad de deudores en casi toda la provincia, aunque el monto total adeudado es menor.
Según un estudio elaborado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, un total de 3.993.828 de mujeres registran deudas en la provincia de Buenos Aires, un 7,23% más comparado a los 3.724.700 de hombres adeudados. Aunque en su conjunto, los hombres deben un 27,1% más que las mujeres.
A nivel bonaerense, el informe señala que el monto total adeudado por las mujeres es 21,8% inferior al de los varones y asocia el tamaño de los préstamos a la desigualdad salarial y laboral. Los datos del Indec correspondientes al segundo trimestre de 2026 ubican la brecha de ingresos entre hombres y mujeres en 26,8%.
El estudio indica que las mujeres tienen menor presencia en la banca privada (-13,2% respecto de varones) y en créditos prendarios o automotrices (-38,2%), y mayor peso en bancos públicos (+29%), mutuales y cooperativas (+49,3%), neobancos y fintech (+18,3%) y tarjetas no bancarias (+22,3%).
Deudas en los municipios bonaerenses
Si se analizan los datos desagregados, solo en 7 de los 135 municipios hay más hombres que mujeres con deudas. En los restantes, ellas encabezan el ranking, y en muchos casos la brecha está muy por encima del 7,23% de promedio mensual. Entre los más altos destacan General Lavalle con una brecha de +30,6%; Madariaga 27,5%; Rauch 23,2%; Viamonte y Monte Hermoso 21,3%.
Otros distritos en donde hay mayor brecha entre lo que deben ellas y ellos son La Costa 20,5%; Tejedor 19,9%; Patagones 19%; Necochea 15,5%; Pehuajó 13,9%; Chivilcoy 12,6%; Bolívar 11,5%; Trenque Lauquen 10,9%, La Plata 11,7% y Azul 9,2%.
En tanto, las siete comunas donde hay más deudores hombres que mujeres son San Andrés de Giles con una brecha de -4,1%; Zárate -6,8%; Campana -5,1%; Rosales -1,1%; Baradero -1,2%; Ramallo -0,34% y San Nicolás -2,9%.
En menores de 25 años, el informe señala que en la provincia de Buenos Aires el número de personas que tienen una deuda es similar entre hombres y mujeres, al igual que en el rango etario de 36 a 45 años. Sin embargo, en el grupo 46 a 60 años la brecha es 4,5% mayor en ellas y pega un salto a partir de esa edad, donde hay un 22,7% más de mujeres que hombres con deuda. Y en mayores de 75 años la diferencia salta a +43,3%.