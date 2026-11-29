La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto de ley que obliga a las empresas de telecomunicaciones a retirar el cableado aéreo en desuso de la vía pública. La iniciativa, impulsada por el legislador de Fuerza Patria Carlos Puglelli, busca reducir los riesgos para los peatones y la contaminación visual en las ciudades.

Ads

La propuesta establece que las compañías deberán remover los tendidos que hayan dejado de prestar utilidad en un plazo máximo de cuatro meses. El proyecto apunta a resolver una problemática que se profundizó con la expansión de las redes de telecomunicaciones y la incorporación de tecnologías como la fibra óptica y el 5G, que dejaron obsoletas instalaciones anteriores.

Además, contempla la creación de un Plan Provincial de Remoción. Las empresas deberán presentar ante la autoridad de aplicación sus protocolos de seguridad, acuerdos con recicladores y cronogramas para ejecutar los trabajos.

Puede interesarte

El texto también incorpora incentivos fiscales para las compañías que reciclen o reutilicen los materiales retirados. En esos casos, podrán acceder a un crédito fiscal equivalente al 50% del impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicable a la venta del material reciclado.

En cuanto a las sanciones, el proyecto prevé apercibimientos formales, multas de hasta 5.000 salarios mínimos y la suspensión de permisos para realizar nuevos tendidos aéreos en caso de incumplimiento.

Ads

Con la aprobación en Diputados, la iniciativa obtuvo media sanción y deberá continuar su tratamiento legislativo para convertirse en ley.

Fuente: Diputados bonaerenses

Ads