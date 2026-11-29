Un tren de cargas de Ferrosur Roca descarriló este sábado en el partido de Bahía Blanca y su locomotora terminó volcada fuera de las vías. El episodio ocurrió en el tramo de la Vía Pringles comprendido entre Cabildo y Cochrane y no dejó personas heridas.

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El incidente involucró a una locomotora General Motors GT22, identificada con el número 9013, y a varios vagones que también quedaron fuera de la traza ferroviaria. Hasta el momento no se informaron precisiones sobre los daños en la infraestructura ni sobre la carga transportada.

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Entre las primeras hipótesis sobre las causas del descarrilamiento figura una posible dilatación de los rieles por las altas temperaturas, que habría provocado una deformación en las vías. Sin embargo, esa posibilidad todavía no fue confirmada y se busca establecer qué originó el accidente.

Se trata del segundo descarrilamiento registrado en diez días sobre el mismo corredor ferroviario. El antecedente más reciente ocurrió el miércoles 18 de noviembre, cuando otra formación de Ferrosur Roca se salió de las vías entre Saldungaray y Cabildo. En aquella oportunidad, varios vagones quedaron semivolcados y tampoco hubo heridos.

La reiteración de estos episodios vuelve a poner el foco sobre el estado de la infraestructura ferroviaria en ese sector del sur bonaerense.

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