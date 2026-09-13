El Natatorio Municipal Alberto Zorrilla será sede el próximo sábado 19 a las 12:00 de la tercera edición de la Posta Americana Solidaria, un evento deportivo y comunitario que reunirá en Mar del Plata a más de 900 nadadores organizados en más de 50 equipos, con ingreso mediante la donación de alimentos no perecederos.

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El certamen, de carácter participativo y con cupos de inscripción ya completos, convocará tanto a deportistas como al público general, quienes deberán aportar un alimento no perecedero como requisito de acceso. La iniciativa busca combinar la práctica deportiva con una acción solidaria destinada a sectores vulnerables de la ciudad.

En paralelo a las competencias acuáticas, la jornada incluirá actividades culturales y sociales, entre las que se destaca una presentación musical en vivo a cargo de la Banda de Música del Área Naval Atlántica y la Banda Militar de la Jefatura de la Agrupación de Artillería Antiaérea de Ejército 601 Escuela.

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Los alimentos recolectados durante el evento serán distribuidos entre el Comedor Infantil La Casita de Aeroparque, el Comedor Infantil Voces del Cielo, el Comedor Infantil Pasitos Gigantes y la Asociación Civil Acción Comunitaria, reforzando el perfil solidario de la propuesta.

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