El predio de Casa del Mar se convirtió en una aldea medieval durante el domingo, con combates, música celta, danzas, arquería y un mercado de artesanos.

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Más de 4.000 personas participaron de una nueva edición del Medieval Fest, que transformó el bosque de Casa del Mar en un escenario de fantasía, historia y entretenimiento durante toda la jornada del domingo.

Los combates armados de Dragones Atlánticos, la música celta e irlandesa en vivo, las danzas y las demostraciones de arquería fueron algunas de las principales atracciones. También hubo juegos de rol, actividades participativas y un mercado de artesanos.

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Uno de los momentos destacados fue el concurso y desfile de vestuario medieval, que convocó a participantes de distintas edades. A su vez, el patio gastronómico acompañó el encuentro durante toda la jornada.

Organizado por Medievales Mdp, el festival volvió a reunir a miles de vecinos y turistas en torno a una propuesta cultural y recreativa diferente. Con entrada libre y gratuita, la convocatoria confirmó el crecimiento de una iniciativa que tuvo al público como gran protagonista.

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