Mar del Plata será escenario este domingo de una convocatoria tan particular como descontracturada: la primera juntada oficial de pelados de la ciudad. El encuentro está previsto para las 14 frente a la Catedral, en pleno centro, y busca reunir a personas que quieran compartir una tarde diferente y sumarse a una propuesta atravesada por el humor y la buena onda.

Ads

La organización lanzó una consigna sencilla para quienes quieran participar: asistir con ropa negra, gafas de sol y, sobre todo, actitud. La invitación está abierta tanto para quienes son pelados desde hace años como para aquellos que comenzaron a perder el cabello o directamente optaron por raparse.

Durante la jornada habrá sorteos, premios, distintas dinámicas grupales y producción de videos para registrar el encuentro y compartirlo posteriormente en redes sociales. Además, la iniciativa cuenta con el acompañamiento de emprendimientos y marcas que se sumaron a la propuesta.

El evento se realizará este domingo 6 de septiembre a las 14 en la Catedral de Mar del Plata y no requiere más condición que animarse a participar de una reunión pensada para celebrar la pelada sin complejos y con espíritu festivo.

Ads

Ads