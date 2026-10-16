Mar del Plata volverá a ser sede de la final de los Juegos Bonaerenses 2026, que se desarrollará del 19 al 23 de octubre, según confirmó el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense.

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La competencia transita su edición número 35 y registró un nuevo récord de participación, con más de 500 mil inscriptos desde el comienzo del certamen. Durante los últimos meses, se realizaron las instancias clasificatorias en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires para definir quiénes accederían a la final.

Los clasificados se reunirán en distintos escenarios marplatenses para disputar la última etapa. Por el momento, no se difundieron detalles sobre las ceremonias de apertura y cierre, que habitualmente incluyen propuestas artísticas en espacios emblemáticos de la ciudad.

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Entre las novedades de este año, la categoría Juveniles incorporó nuevas divisiones en ajedrez, handball, gimnasia, patín y vóley, ampliando las posibilidades de participación.

En la modalidad Intergeneración, en tanto, se mantuvieron las incorporaciones de la edición anterior, entre ellas las competencias para personas trasplantadas en atletismo de 1.500 metros, natación de 50 metros y tenis de mesa.

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