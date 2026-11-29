Mar del Plata se prepara para dar inicio a los festejos de fin de año con el tradicional encendido del Árbol Navideño, una celebración que tendrá lugar el próximo martes 8 de diciembre en avenida Luro e Hipólito Yrigoyen.

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Las actividades comenzarán a las 18 y contarán con la participación especial de Kike Teruel, exintegrante de Los Nocheros, quien brindará un espectáculo acompañado por un coro navideño integrado por 350 personas.

La programación también incluirá presentaciones de la Orquesta Infanto Juvenil, bajo la dirección del maestro Claudio Corradini, la Guardia del Mar y la Banda de Música de la Base Naval Mar del Plata.

Durante la jornada, los más chicos podrán escribir sus cartas a Papá Noel en un espacio coordinado por personal de Bibliotecas municipales. Además, el personaje estará presente junto a otras figuras infantiles para recibir los deseos de los niños y fotografiarse con las familias.

La propuesta se completará con una feria de emprendedores locales y foodtrucks, mientras que el momento central de la celebración llegará a las 20:30, cuando se enciendan las luces del árbol, mediante un operativo a cargo de la Dirección General de Alumbrado Público del EMVIAL.

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Por otra parte, entre el 1 y el 23 de diciembre estarán habilitados cinco buzones para depositar las cartas dirigidas a Papá Noel, distribuidos en distintos puntos del partido de General Pueyrredon:

* Plaza San Martín: avenida Luro y Mitre, donde se encuentra el buzón más antiguo de la Argentina.

* Puerto: Plaza de los Jubilados, Ayolas y Rondeau.

* Batán: Plaza Central.

* Chapadmalal: Centro Comercial, Paseo de las Cotorras.

* Sierra de los Padres: Plazoleta Manuel Belgrano.

Quienes participen de esta iniciativa podrán incluir una dirección de correo electrónico en sus cartas para recibir una respuesta el 24 de diciembre.

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“Una vez más, y como ya es tradición, los invitamos a compartir un día de unión en la ciudad donde nos convoque la alegría y la magia de la Navidad”, expresó Costanza Addiechi, directora de Restauración de Monumentos Históricos del Municipio.

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