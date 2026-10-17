En el marco del Mes de las Personas Mayores, el Municipio de General Pueyrredon continúa desarrollando una agenda de actividades gratuitas destinadas a promover la participación, el encuentro y la recreación. Las propuestas se realizan en el Centro Gerontológico, ubicado en Vértiz 3920, y forman parte de las iniciativas organizadas durante octubre para conmemorar el Día Internacional de las Personas Mayores, celebrado el pasado 1 de octubre.

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Entre las actividades programadas se encuentra el ciclo de cine debate, que incluirá la proyección de la película “Último viaje a Las Vegas”, con el objetivo de reflexionar sobre las diferentes formas de envejecer. La primera parte se proyectará el miércoles 21 de octubre, de 13.30 a 15, mientras que la segunda tendrá lugar el miércoles 28, en el mismo horario.

Además, este viernes 16 de octubre, de 10.30 a 12.30, se realizará una charla sobre alimentación saludable, a cargo del equipo de nutrición de la Secretaría de Salud. En esta oportunidad, el encuentro estará dedicado a la preparación de comidas para festejos y picadas saludables.

Ese mismo día, hasta las 14.30, se desarrollará un espacio recreativo de juegos de mesa y Scrabble, coordinado por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La propuesta busca fomentar la socialización, el aprendizaje y el intercambio entre los participantes.

Por último, el miércoles 28 de octubre, a partir de las 10, se realizará una muestra de teatro comunitario organizada por el Programa Almacenes Culturales del EMTURYC, que marcará el cierre de las actividades conmemorativas.

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Desde el Municipio destacaron que todas las propuestas son gratuitas, abiertas a la comunidad y sin límite de edad, aunque requieren inscripción previa. Los interesados pueden anotarse telefónicamente al 489-4757 o consultar la programación completa en www.mardelplata.gob.ar/personasmayoresactividades.