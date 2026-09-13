Con el objetivo de afianzar la identidad productiva del distrito y atraer inversiones, la Coalición Cívica presentó tres proyectos de ley en el Concejo Deliberante para declarar a General Pueyrredon como la Capital Provincial y Nacional del Kiwi.

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La propuesta busca acompañar el crecimiento exponencial de un sector que, según estimaciones privadas, ya supera las 1.000 hectáreas implantadas en la región.

El concejal Guido García destacó las ventajas geográficas y la infraestructura local para escalar un cultivo con alta demanda global por sus propiedades nutricionales.

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"El kiwi es un producto que sale de nuestra región y llega a millones de hogares de todo el mundo. Hoy genera entre 2.000 y 3.000 puestos de trabajo directos en el distrito, cifra que podría duplicarse o triplicarse rápidamente", explicó el edil, quien trazó un paralelo con Nueva Zelanda ,ubicada en la misma latitud, para marcar el potencial de escala frente a las 3.300 toneladas que exporta actualmente la Argentina.

El paquete legislativo contempla además la creación de una fiesta y exposición anual para concentrar rondas de negocios en la ciudad, junto con un pedido formal al Banco Provincia y al Banco Nación para estructurar líneas de financiamiento específicas.

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"Es un cultivo que requiere una inversión inicial fuerte y unos tres años de espera hasta dar sus primeros frutos; necesitamos créditos que se adapten a ese ciclo productivo para consolidar al kiwi como una verdadera marca de identidad marplatense", concluyó García.

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