Manuel Adorni presentó este sábado su renuncia como jefe de Gabinete de Ministros y explicó los motivos de su decisión a través de una carta pública dirigida al presidente Javier Milei. En el texto, sostuvo que el constante hostigamiento y las acusaciones que enfrentó durante los últimos meses terminaron por convencerlo de dejar el cargo para proteger a sus seres queridos.

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"Gracias por esta vez sí haber aceptado mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación", expresó al comienzo de la carta, en la que además reveló que era la primera vez, desde el inicio de la gestión, que actuaba en contra del deseo del Presidente.

Adorni aseguró que soportó "interminables ataques mediáticos" y afirmó que esa situación terminó afectando no solo su vida política, sino también a su esposa, sus hijos, familiares, amigos e incluso vecinos. "Las operaciones mediáticas han ido al extremo, no solo contra mí, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados", escribió.

En otro de los pasajes más duros del mensaje, el exfuncionario rechazó las acusaciones que, según sostuvo, circularon durante su paso por el Gobierno. "Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas", afirmó, al tiempo que negó versiones sobre viajes de lujo, gastos con fondos públicos, contratos inexistentes, propiedades, sociedades en el exterior, vehículos de alta gama y otras denuncias que calificó como falsas.

Al explicar la razón principal de su alejamiento, Adorni fue contundente: "El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío". En ese mismo tramo agregó que la prioridad pasó a ser el resguardo de su entorno familiar, al considerar que las críticas y versiones difundidas dejaron de apuntar únicamente a su función pública.

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Pese a dejar el cargo, el ahora exjefe de Gabinete ratificó su respaldo al presidente Javier Milei y destacó el trabajo realizado durante la gestión. "Me enorgullece ser parte de este camino y haberlo acompañado en cada logro que hemos tenido como Gobierno", sostuvo, al tiempo que remarcó que continuará apoyando el proyecto político desde fuera de la administración nacional.

En la parte final de la carta, Adorni agradeció al Presidente, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a los ministros y a los equipos de trabajo que lo acompañaron durante su gestión. El mensaje concluye con una frase que resume el tono de su despedida: "Me retiro tranquilo y sereno, pero por sobre todo, con la conciencia tranquila y firme en mis convicciones".

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