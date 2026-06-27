El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentará este sábado por la tarde su renuncia al cargo, en medio de la fuerte presión política generada por la investigación judicial que enfrenta y tras varios días de versiones sobre su continuidad dentro del Gobierno nacional. La decisión se conocerá luego del regreso del presidente Javier Milei al país y busca descomprimir un escenario de creciente tensión institucional.

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Durante las últimas jornadas, distintos sectores del oficialismo daban prácticamente por descontada la salida de Adorni, mientras en la Casa Rosada se analizaban posibles reemplazantes. Entre los nombres que comenzaron a mencionarse con mayor fuerza figura el de Diego Santilli, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre quién ocupará la Jefatura de Gabinete.

La situación del funcionario se agravó a raíz de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, que derivó en pedidos de informes, iniciativas para interpelarlo en el Congreso y un creciente malestar entre los bloques que hasta ahora respaldaban al Gobierno. Incluso, la controversia llevó al oficialismo a suspender una sesión del Senado para evitar que avanzara el debate sobre su continuidad.

Pese a que el presidente Javier Milei había manifestado públicamente que sostendría a Adorni mientras no existiera una condena judicial, la presión política se intensificó durante las últimas horas y terminó acelerando su salida. La renuncia se presentará en un contexto de fuerte desgaste para la administración nacional, que ahora deberá definir rápidamente quién quedará al frente de la coordinación del gabinete.

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