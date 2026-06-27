El mercado de expendio de combustibles registró en mayo un volumen total de 1.419.422 metros cúbicos vendidos, con una variación interanual positiva de apenas el 0,2% respecto del mismo mes de 2025, según indicadores del segmento minorista, lo que evidencia una estabilización incipiente tras meses de caída.

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En comparación con abril, la demanda en estaciones de servicio creció un 3,03%, consolidando una mejora mensual en los niveles de consumo.

Sin embargo, el informe sectorial de Surtidores señaló que se trata del cuarto mes consecutivo con resultados generales contractivos para el mercado.

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En el desglose por productos, la nafta premium interrumpió su tendencia alcista y cayó un 0,66% interanual, mientras que la nafta súper retrocedió un 3,01%.

En contraste, el gasoil grado G3 creció un 2,18%, impulsado por un aumento del 5,95% en el gasoil premium, y el diésel común grado G2 avanzó un 0,68% en la comparación interanual.

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