Aerolíneas Argentinas concretó el envío de dos vuelos especiales con destino a Venezuela, en el marco del operativo de asistencia humanitaria internacional impulsado por el Gobierno nacional, con el objetivo de colaborar en las tareas de emergencia tras los recientes desastres naturales.

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El primero de los servicios despegó a las 22:00 y trasladó a 75 brigadistas especializados en tareas de búsqueda, rescate y mitigación de catástrofes, junto con equipamiento técnico esencial para el despliegue inicial en territorio venezolano.

La operación se completó con la partida de una segunda aeronave configurada exclusivamente como carguero, destinada al transporte de insumos sanitarios, herramientas de soporte vital y material técnico requerido por los equipos de emergencia.

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En total, el operativo permitió movilizar 25 toneladas de equipamiento de rescate y elementos de primera necesidad. Para cumplir con la misión, la compañía reasignó recursos operativos, incluyendo tripulaciones especializadas y personal técnico capacitado para el manejo de carga sensible.

Desde la conducción de la aerolínea destacaron que la capacidad de respuesta de la flota y la rapidez en los procesos logísticos permitieron cumplir con los estándares internacionales y los convenios de asistencia recíproca vigentes ante situaciones de emergencia.

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