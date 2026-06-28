El desembarco de Santilli implicará una reorganización de áreas estratégicas. La Jefatura de Gabinete absorbería funciones que actualmente están distribuidas en distintos ministerios y organismos, con el objetivo de centralizar la coordinación política y la gestión administrativa del Ejecutivo.

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Entre los cambios que se analizan figura el traspaso de competencias vinculadas al seguimiento de la gestión, la articulación con las provincias y el control de programas transversales.

La intención del Gobierno es simplificar la estructura ministerial y avanzar con un esquema más concentrado de toma de decisiones.

La eventual llegada de Santilli también es leída como un gesto de apertura política hacia sectores del PRO, en momentos en que la Casa Rosada busca consolidar acuerdos parlamentarios y fortalecer su base de sustentación.

No obstante, hasta el momento desde Presidencia evitaron confirmar oficialmente la designación y señalaron que las definiciones se comunicarán una vez que el Presidente termine de cerrar la nueva estructura del gabinete.

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Fuente: Infobae

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