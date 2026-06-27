El gobernador Axel Kicillof envió a la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para crear el Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA), una iniciativa que busca reorganizar el funcionamiento del sistema sanitario mediante una mayor articulación entre los sectores público, privado y las entidades que brindan cobertura médica.

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La propuesta apunta a mejorar la coordinación entre todos los actores del sistema para optimizar los recursos disponibles, garantizar el acceso a la atención y establecer políticas sanitarias comunes en todo el territorio bonaerense. Para ello, el Ministerio de Salud provincial asumirá un rol central como organismo rector, con facultades para habilitar, fiscalizar y sancionar a los efectores que integren el sistema.

Uno de los puntos principales del proyecto establece que ningún establecimiento de salud, ya sea público o privado, podrá rechazar la atención de personas que requieran asistencia médica de urgencia. En esos casos, deberán brindar la evaluación inicial y la estabilización del paciente sin ningún tipo de discriminación.

El SIPBA estará conformado por el Gobierno provincial, los municipios, hospitales y clínicas públicas y privadas, trabajadores de la salud y las entidades financiadoras de cobertura médica. Además, se crearán distintos organismos de coordinación, entre ellos el Consejo de Salud de la Provincia (COSAPO), los Consejos Regionales de Salud y mesas de trabajo con representantes de financiadores, sindicatos, universidades y colegios profesionales.

La iniciativa también contempla la creación de la Red Bonaerense de Atención y Cuidados en Salud, que organizará la atención sanitaria en tres niveles de complejidad, baja, media y alta, para facilitar la derivación de pacientes y garantizar una cobertura más eficiente. Las doce regiones sanitarias de la provincia serán las encargadas de planificar su funcionamiento y elaborar diagnósticos epidemiológicos de cada zona.

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Otro de los ejes del proyecto es la creación del Instituto Universitario Provincial de Salud "Floreal Ferrara", con sede en La Plata. La institución será de enseñanza gratuita y estará destinada a fortalecer la formación de los trabajadores del sistema sanitario, promoviendo la capacitación permanente, la investigación y la vinculación con los servicios de salud.

Entre los objetivos del nuevo sistema figuran garantizar el acceso igualitario a la atención médica en toda la provincia, proteger el trabajo del personal sanitario, mejorar la utilización de los recursos disponibles, facilitar el acceso a tecnologías de salud, asegurar la gratuidad de las prestaciones en el subsistema público, impulsar la investigación y fomentar una mayor participación de los usuarios en las políticas sanitarias.

Con este proyecto, el Ejecutivo bonaerense busca avanzar hacia un modelo de atención más coordinado e integrado, con el propósito de reducir la fragmentación existente entre los distintos subsectores que hoy conforman el sistema de salud provincial.

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