Karina Milei reunirá a diputados y senadores libertarios para definir la hoja de ruta en el Congreso
El encuentro se realizará esta semana en la Casa Rosada con el objetivo de alinear al oficialismo tras la reestructuración del Gabinete y coordinar la agenda parlamentaria para los próximos meses.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó a una nueva reunión con los bloques de diputados y senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, en un encuentro que buscará unificar la estrategia política y legislativa del oficialismo luego de los recientes cambios en el Gabinete nacional.
La reunión está prevista para el miércoles a las 9.30 y contará con la participación de los presidentes de los bloques libertarios de ambas cámaras, además del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y de los principales armadores políticos del espacio, Eduardo "Lule" Menem e Ignacio Devitt.
La convocatoria se produce en un contexto de reacomodamiento interno tras la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete y los cambios implementados por el presidente Javier Milei en la estructura del Gobierno. El objetivo será fortalecer la coordinación entre el Poder Ejecutivo y sus legisladores para afrontar la agenda parlamentaria del segundo semestre.
Durante el encuentro también se analizará el escenario político en el Congreso y la estrategia para impulsar los proyectos considerados prioritarios por el oficialismo, además de consolidar el funcionamiento del bloque y reforzar la comunicación entre la Casa Rosada y los representantes de La Libertad Avanza.
La reunión forma parte de una serie de encuentros que Karina Milei viene encabezando con referentes del espacio y legisladores nacionales, en el marco del fortalecimiento de su rol político dentro del Gobierno y de la reorganización interna impulsada tras las modificaciones en el Gabinete. Con este nuevo encuentro, el oficialismo buscará llegar con una postura unificada a los próximos debates legislativos y afianzar el trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Congreso.