La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó a una nueva reunión con los bloques de diputados y senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, en un encuentro que buscará unificar la estrategia política y legislativa del oficialismo luego de los recientes cambios en el Gabinete nacional.

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La reunión está prevista para el miércoles a las 9.30 y contará con la participación de los presidentes de los bloques libertarios de ambas cámaras, además del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y de los principales armadores políticos del espacio, Eduardo "Lule" Menem e Ignacio Devitt.

La convocatoria se produce en un contexto de reacomodamiento interno tras la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete y los cambios implementados por el presidente Javier Milei en la estructura del Gobierno. El objetivo será fortalecer la coordinación entre el Poder Ejecutivo y sus legisladores para afrontar la agenda parlamentaria del segundo semestre.

Durante el encuentro también se analizará el escenario político en el Congreso y la estrategia para impulsar los proyectos considerados prioritarios por el oficialismo, además de consolidar el funcionamiento del bloque y reforzar la comunicación entre la Casa Rosada y los representantes de La Libertad Avanza.

La reunión forma parte de una serie de encuentros que Karina Milei viene encabezando con referentes del espacio y legisladores nacionales, en el marco del fortalecimiento de su rol político dentro del Gobierno y de la reorganización interna impulsada tras las modificaciones en el Gabinete. Con este nuevo encuentro, el oficialismo buscará llegar con una postura unificada a los próximos debates legislativos y afianzar el trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Congreso.

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